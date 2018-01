Buffon: "Seizoen erbij zou fijn zijn, maar wil geen probleem voor Juve zijn"

Buffon, die in 2001 bij Juventus terechtkwam, oordeelde in de herfst van vorig jaar dat het welletjes was geweest. Alleen als Juventus de Champions League-finale zou winnen, wou hij eventueel nog enkele maanden doorgaan. Anders zou hij op het WK met Italië stoppen, dramatisch genoeg haalden de Azzurri Rusland niet.

Maar mogelijk gaat hij toch nog even door. Binnenkort praat hij met Juve-voorzitter Agnelli. "Ik wil het beste voor de ploeg", zegt Buffon in La Repubblica. "Ik wil weten welke rol ik kan spelen en of Juventus denkt dat ik nog belangrijk kan zijn."

Een seizoen extra hoort daarbij tot de mogelijkheden? "Dat zou zeker fijn zijn, maar ik moet met de club de beste oplossing vinden. Wat zeker is, is dat ik geen probleem wil worden. Niet voor Juventus, niet voor mijn teammaats."

Op de vraag of hij nog voor een ander team zou kunnen keepen, kwam het antwoord snel: "Juventus of niks."