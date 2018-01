Anne Frank-stickers leveren Lazio 50.000 euro boete op

Het incident met de stickers van Anne Frank deed in oktober al veel stof opwaaien in Italië. Er werd toen beslist om de volgende wedstrijden in de Serie A met een minuut stilte te starten en 13 supporters van Lazio kregen een stadionverbod opgelegd. De daad werd door de Italiaanse president Sergio Mattarella zwaar veroordeeld: "onmenselijk en alarmerend".

De Italiaanse voetbalbond vroeg in eerste instantie 2 wedstrijden achter gesloten deuren voor Lazio, maar de sanctie voor de club wordt nu teruggebracht tot een boete van 50.000 euro.

De supporters van Lazio Roma staan al langer bekend voor hun slechte reputatie. In september van vorig jaar ontving de Italiaanse ploeg Zulte Waregem nog in een leeg stadion. Dat was het gevolg van een straf voor racistische uitlatingen van zijn supporters.