"Blessure Praet is slechtst mogelijke nieuws voor Sampdoria"

Sampdoria ontving gisteravond AS Roma in een inhaalduel van de derde speeldag. De thuisploeg had de overwinning bijna op zak, tot Dzeko in de extra tijd voor de 1-1 zorgde. Een extra domper was het uitvallen van Dennis Praet, die 10 minuten voor tijd naar de kant moest met een hamstringblessure.

Voor de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was "de gigant" Praet toch de man van de match met een quotering van 7,5 op 10. "Zijn spierblessure is het slechtst mogelijke nieuws voor Sampdoria. In een Belgisch duel overklaste hij Radja Nainggolan, waardoor Sampdoria heerste op het middenveld", klinkt het.

Ook coach Marco Giampaolo betreurt de blessure van Praet, die wellicht een tijdje out zal zijn. "Hij voelde iets scheuren en had veel pijn. Dit is héél jammer, want Praet is een sleutelpion voor ons, een echte klasbak. We zullen moeten bekijken hoe we zijn afwezigheid gaan opvangen. Hij is eigenlijk onvervangbaar", aldus Giampaolo.