Roma-coach: "Nainggolan blijft, dat is zeker"

Eusebio Di Francesco wil Radja Nainggolan niet kwijt. "Er is geen enkele kans dat Radja vertrekt. Nainggolan blijft, dat is zeker", tekenden de Italiaanse kranten gisteravond op uit de mond van de coach.

"We weten allemaal waarom hij niet speelde de vorige wedstrijd tegen Atalanta, maar ik ben blij met zijn prestaties. Ik geloof dat hij nog beter kan doen. Ik speelde hem iets hoger op het veld uit en daar was hij blij mee. Met momenten kon hij nog beslissender zijn, maar hij is nu al een topspeler."

De Chinese club Guangzhou Evergrande was bereid om diep in de beurs te tasten voor Radja Nainggolan. De Belgische middenvelder kon AS Roma 50 miljoen euro opleveren.