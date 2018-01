Kolarov over Nainggolan: "Als hij zondag 2 keer scoort, is alles vergeten"

Tegen Atalanta werd Nainggolan nog in de tribune gezet nadat hij een filmpje gedeeld had waarin hij drinkend, rokend en vloekend te zien was, maar 1 match schorsing vond zijn coach Eusebio Di Francesco ruim voldoende. Morgen in het belangrijke duel tegen Inter kan onze landgenoot gewoon opnieuw zijn plaats in de basiself opnemen.

Verdediger Kolarov zei daags voor de partij dat hij blij is dat de Belg er opnieuw bij is. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons. Hij beseft dat wat hij gedaan heeft, verkeerd was. Ik denk niet dat hij het nog eens zal doen."

"Zeker niet omdat het ook voor hem persoonlijk niet goed was, zelfs als we de belangen van de club buiten beschouwing laten. Radja is een fantastisch persoon. Als hij zondag twee keer scoort is alles vergeven en vergeten."