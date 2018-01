Praet: "De interesse van Juventus doet deugd"

De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport schreef vorige week dat Dennis Praet op weg was naar Juventus. De middenvelder zelf relativeert. "In tegenstelling tot wat er geschreven werd, is de zaak niet in kannen en kruiken", vertelt Praet aan de krant Il Secolo XIX.

"De interesse van Juventus doet deugd, maar voorlopig zijn dat niet meer dan geruchten. Ik ben heel gelukkig bij Sampdoria, ook al loopt het de laatste weken wat minder vlot."

"We zitten in een negatieve spiraal en die moeten we proberen te doorbreken. Ik denk dat de positieve spiraal van het seizoensbegin beter aansluit bij onze waarde. We moeten opnieuw vertrouwen winnen."

Praet kon dit seizoen nog niet scoren. "Ik mis het wel om doelpunten te maken, maar ik speel hier wel op een andere positie dan in België. Ik sta nu lager op het veld, verder van het doel. Ik werk wel hard om meer kansen te creëren. Maar in de eerste plaats wil ik vooral nuttig zijn voor de ploeg, dat is belangrijker dan zelf te scoren."