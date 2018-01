Roma-coach: "Er is geen zaak-Nainggolan. Hij speelt gewoon tegen Inter"

Radja Nainggolan stuurde op oudejaar een filmpje de wereld in waarin hij drinkend, rokend en vloekend te zien was. "Radja heeft zich meteen verontschuldigd en hij is braaf naast onze bestuursleden in de tribune gaan zitten tegen Atalanta", zegt coach Di Francesco.

"Er is helemaal geen zaak-Nainggolan. Hij heeft gewoon altijd meegetraind en zal gewoon in de basis staan tegen Inter (op 21 januari). Zijn afwezigheid tegen Atalanta was een ethische keuze. We kijken vanaf nu weer vooruit."

Roma kan Nainggolan ongetwijfeld goed gebruiken, want zonder hem ging het de boot in tegen Atalanta. Hierdoor zakte het weg naar de 5e plaats, op 12 punten al van leider Napoli.