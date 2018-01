Mancini zegt niet neen tegen job als Italiaans bondscoach

De Italiaanse voetbalbond FIGC zette Gian Piero Ventura in november op de keien nadat hij er niet in geslaagd was om de Squadra Azzurra naar het WK te loodsen. In de nasleep nam ook bondsvoorzitter Carlo Tavecchio ontslag. Ex-international Damiano Tommasi is de bekendste kandidaat-bondsvoorzitter.

"Ik denk dat er eerst een nieuwe voorzitter moet komen", vertelt Roberto Mancini, die momenteel aan de slag is als coach bij Zenit. "Eenmaal die gekozen is, kan er werk gemaakt worden van een nieuwe bondscoach."

Mancini zet de deur open voor zichzelf. "Ik sluit niks uit, maar dat geldt wellicht ook voor mijn collega's. De nationale ploeg is erg belangrijk en ik zeg er geen neen tegen. Als coach moet je al je opties openhouden."

Volgens de Italiaanse pers zijn Carlo Ancelotti en Antonio Conte de voornaamste kandidaten - naast Mancini - om Ventura op te volgen als bondscoach.