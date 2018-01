Matuidi is weer slachtoffer van racisme: "Kan alleen medelijden hebben"

Supporters van Hellas Verona lieten zich net voor de jaarwisseling ook al van hun minst fraaie kant zien in de competitiewedstrijd tegen Juventus. De Italiaanse club kreeg een boete van 20.000 euro opgelegd voor het racistische gedrag van zijn fans tegenover Blaise Matuidi.

Volgens de Franse middenvelder van Juventus waren er ook gisteren tegen Cagliari racistische boodschappen te horen. Vorig jaar was er al een incident tussen Sulley Muntari en de fans van Cagliari.

"Er was sprake van racisme tijdens de match. Zwakke mensen proberen me te intimideren met haat. Ik ben geen hater en ik kan eigenlijk alleen maar medelijden hebben met mensen die een slecht voorbeeld geven", schreef Matuidi op Facebook. "Voetbal is een manier om gelijkwaardigheid, passie en inspiratie te verspreiden en daar sta ik voor.”