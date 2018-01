"Dit tast ons vertrouwen in Radja niet aan. We gaan samen verder"

Radja Nainggolan komt dit weekend niet in actie. Radja Nainggolan komt dit weekend niet in actie.

Radja Nainggolan bekijkt Roma-Atalanta vanavond in de tribunes van het Stadio Olimpico. "We zijn ervan overtuigd dat Radja in het tweede deel van dit seizoen belangrijk voor ons zal zijn", klinkt het bij Monchi, sportief directeur van Roma.