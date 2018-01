Walter Mazzarri volgt Mihajlovic op als hoofdcoach bij Torino

Mazzarri werd eind vorig seizoen ontslagen bij Watford. Mazzarri werd eind vorig seizoen ontslagen bij Watford.

Lang heeft Torino niet zonder een coach gezeten. Eerder vandaag maakte de club bekend dat ze de samenwerking met Sinisa Mihajlovic stopzette, even later heeft de club zijn opvolger al voorgesteld. De 56-jarige Walter Mazzarri neemt het roer over bij de Turijnse club.