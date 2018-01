"Nainggolan krijgt boete van meer dan 100.000 euro van AS Roma"

Radja Nainggolan zorgde voor ophef op oudejaarsnacht. Hij deelde video's van zijn feestnacht op sociale media. Het filmpje waarin de Rode Duivel dronk, rookte en vloekte ging al snel viraal. De Rode Duivel bood uiteindelijk zijn excuses aan, maar daar nam zijn club blijkbaar geen genoegen mee.

Woensdag keerde sportief directeur Monchi na een korte vakantie terug naar de Italiaanse hoofdstad om er de spelersgroep toe te spreken. Omdat het ook sportief vierkant draait bij AS Roma ging het er nogal stevig aan toe. Volgens Corriere dello Sport, een sportkrant die in Rome gevestigd is, zei hij onder andere "dat spelers die geen winnaarsmentaliteit hebben, niet thuishoren bij de club".

Nog volgens de krant was hij ook voor Nainggolan bijzonder streng. De Rode Duivel kreeg de maximumboete opgelegd, die volgens het intern clubreglement gelijkgesteld is met dertig procent van het maandloon. De Rode Duivel zou daardoor meer dan 100.000 euro in de clubkas moeten storten.

Of er ook een sportieve sanctie volgt, is niet zeker. Mogelijk moet Nainggolan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Atalanta op de bank starten, maar daarover moet coach Eusebio Di Francesco beslissen.