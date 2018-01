Torino zet coach Mihajlovic buiten de deur na bekerexit

De 48-jarige Serviër was 18 maanden aan de slag bij Torino. De 48-jarige Serviër was 18 maanden aan de slag bij Torino.

Sinisa Mihajlovic is niet langer coach van Torino. De 48-jarige Serviër staat 10e in de Serie A, kon nog maar 5 keer winnen en speelde 6 keer gelijk in de laatste 8 competitieduels. Gisteren verloor Torino met 2-0 in de kwartfinale van de beker tegen Juventus, waarbij Mihajlovic uitgesloten werd.