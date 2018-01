Castagne maakt zijn eerste voor Atalanta: "Grote dag voor mij"

Timothy Castagne ruilde afgelopen zomer RC Genk voor Atalanta. De Belg is niet de eerste keuze van trainer Gasperini, maar stond in de Serie A toch al 6 keer aan de aftrap. In de Coppa Italia krijgt de rechtsachter wel voluit zijn kans en die greep hij gisteren voluit. Onder meer dankzij zijn doelpunt schakelde Atalanta Napoli uit.

"We hadden vorige week verloren van Cagliari en we wisten dat het beter moest. Tegen Napoli hebben we een heel goeie wedstrijd gespeeld en dat op het veld van een lastige tegenstander. Iedereen mag heel tevreden zijn", vertelt Castagne.

"In de eerste helft hadden we het nog wat moeilijk, maar we hebben een heel goeie tweede helft gespeeld. Het is heel mooi dat we in de halve finales staan."

Bovendien scoorde Castagne voor het eerst in het shirt van Atalanta. "Het is een grote dag voor mij. Ik ben heel tevreden. Iedereen kwam mee vieren, de vreugde was enorm. Mijn ploegmaats zijn allemaal blij voor mij."