"Als je een stok zoekt om een hond te slaan, dan heeft Radja hem zelf aangereikt"

"Als Radja het niet gefilmd zou hebben, dan zou niemand er iets van geweten hebben. En dan had hij waarschijnlijk gedaan wat heel veel voetballers doen: op oudejaarsavond wat te diep in het glas kijken en een sigaret opsteken", gaat Filip Joos verder.

"Roken en drinken, dat wisten we. Moeten we daarvoor de persen stopzetten? Dat lijkt me ook niet. Het is eerlijk, maar het is ook dom om die beelden zelf te delen."

AS Roma heeft nog niet gereageerd op het incident. Moet Nainggolan een sanctie vrezen? "Roma speelt zaterdag tegen Atalanta. Als Roma nog iets wil betekenen in de Serie A, dan moeten ze die match absoluut winnen. Het zou me dus zeer verbazen mocht Nainggolan disciplinair gestraft worden."