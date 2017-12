Serie A breekt traditie: toch voetbal in de kerstperiode

In de kwartfinale van de beker wordt de derby van Milaan gespeeld. In de kwartfinale van de beker wordt de derby van Milaan gespeeld.

Voor het eerst zullen de spelers in de Italiaanse competitie ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar in actie komen. De Serie A stapt zo af van de traditionele winterstop. Er staan in deze periode zowel matchen in de competitie als in de beker op het programma.