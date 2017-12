Juventus-voorzitter Agnelli niet langer geschorst na handeltje met Ultras

In september werd Andrea Agnelli voor een jaar geschorst, omdat hij zelf tickets verkocht had aan de Ultras, de harde kern van Juventus. Die hebben banden met de maffiaclan 'Ndrangheta, die de tickets voor meer geld doorverkocht had.

Het ging bovendien om een grote hoeveelheid tickets, terwijl supporters in de Serie A normaal gezien maar maximaal 4 tickets in één keer kunnen kopen.

Agnelli ontkende alles, maar de voetbalbond geloofde de Juventus-voorzitter niet. Eerst kreeg Agnelli een schorsing van 1 jaar en 20.000 euro boete.

Maar in beroep is die straf nu aangepast. Agnelli's schorsing loopt morgen al af, maar de geldstraf is opgetrokken van 20.000 tot 100.000 euro boete. Juventus moet in plaats van 300.000 euro nu 600.000 euro boete boetalen.