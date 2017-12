Milan kan de UEFA niet overtuigen van financiële gezondheid

Milan werd in april door Silvio Berlusconi verkocht aan een Chinees consortium voor bijna 700 miljoen euro. Milan investeerde 200 miljoen in spelers. Maar de UEFA stelt zich vragen bij de financiële stabiliteit van de club en opende een onderzoek.

De UEFA heeft onder meer twijfels over een lening van 300 miljoen euro die de club afsloot met een Amerikaans hedge fund. "Er zijn nog altijd onzekerheden over de herfinanciering voor de terugbetaling van de lening in oktober 2018 en over de financiële garanties door de belangrijkste betrokkenen", zegt de UEFA.

Begin 2018 zal de UEFA de financiële situatie van de Milanese club opnieuw onderzoeken. Mogelijk straffen voor Milan voor financieel wanbeheer zijn een beperking van het transferbudget, een beperking van spelerslonen of een beperking van het aantal spelers dat mag meespelen in Europese competities.