Milan steunt Donnarumma: "Verschrikkelijk dat ze monster maken van kind van 18"

In de Italiaanse media deden de voorbije dagen opnieuw geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Donnarumma bij AC Milan. Na de soap van afgelopen zomer, toen de jonge doelman wekenlang weigerde zijn contract te verlengen, schoten de verhalen bij de supporters in het verkeerde keelgat.

Met spandoeken en een fluitconcert verwelkomden ze Donnarumma voor de bekermatch tegen Hellas Verona. De 18-jarige keeper was danig onder de indruk en zou zelfs in huilen zijn uitgebarsten. Na de match kreeg hij wel steun van zijn coach en de club.

"Het is nog maar een kind van 18 jaar. Het is verschrikkelijk dat ze van hem een monster maken", zei Gattuso. "Natuurlijk was hij aangeslagen. Hij heeft dit niet verdiend. Gelukkig waren er maar 9.000 supporters vanavond, stel je voor dat het helemaal vol zat."

Technisch directeur Mirabelli legt de schuld bij makelaar Raiola. "Donnarumma is een geweldig ventje. Misschien is er een bepaalde meneer die van alles in gang wil zetten. We weten waar de rotte plek zit. Ik snap dat de fans boos zijn, maar het is niet de fout van Donnarumma. We moeten hem steunen en beschermen want hij is een onderdeel van de geschiedenis van deze club."

"Als hij weg wil, zal hij ons moeten smeken. Hij houdt van Milan en ooit zal hij beseffen wie goed is, en wie niet."