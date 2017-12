Inter-spelers zingen eigen kerstlied: "Inter Bells"

Inter is momenteel de leider in de Italiaanse competitie en dus is de sfeer binnen de club zeer ontspannen. Met Kerstmis voor de deur heeft de club dan ook een eigen kerstlied gemaakt. In de videoclip op Twitter is te zien hoe de spelers een speciale versie van Jingle Bells brengen.

In de laatste thuismatch van dit kalenderjaar op 16 december wil Inter een heus meezingmoment organiseren tussen de fans en de spelers.