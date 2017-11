Slag in gezicht levert De Rossi 2 wedstrijden schorsing op

De Rossi werd na het bekijken van de videobeelden van het veld gestuurd. De Rossi werd na het bekijken van de videobeelden van het veld gestuurd.

Roma-aanvoerder Daniele De Rossi is voor 2 wedstrijden geschorst in de Italiaanse Serie A. Tijdens de wedstrijd bij Genoa sloeg hij verdediger Lapadula in het gezicht. Lapadula nam meteen wraak en zette de penalty om.