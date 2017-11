Mertens en Nainggolan opgenomen in Team van het Jaar in Italië

Radja Nainggolan en Dries Mertens vertoefden in goed gezelschap. Radja Nainggolan en Dries Mertens vertoefden in goed gezelschap.

Op het Gran Galà del Calcio zijn Dries Mertens en Radja Nainggolan in de prijzen gevallen. Ze kregen een plaatsje in het Team van het Jaar, voor Nainggolan al voor het 3e seizoen op een rij. Gianluigi Buffon werd verkozen tot Beste Speler, Maurizio Sarri (Napoli) was de beste coach.