Sassuolo ontslaat coach Cristian Bucchi

Vorig seizoen was Sassuolo nog te bewonderen in de Europa League in de groep van Racing Genk. Dit jaar gaat het op sportief vlak heel wat minder met de club. Sassuolo staat pas 16e na 14 speeldagen. Thuis kon het dit seizoen in de competitie nog geen enkele keer winnen.

Cristian Bucchi is het slachtoffer van de sportieve malaise en moet de deur na vijf maanden achter zich dicht trekken. Hij nam destijds het roer over van Eusebio Di Francesco, nu coach van AS Roma. Giuseppe Iachini wordt de opvolger van Bucchi. De 53-jarige Italiaan was eerder al aan de slag als trainer in de Italiaanse hoogste klasse bij Palermo en Udinese. Bij die laatste club werd hij vorig seizoen na 7 speeldagen ontslagen.

Sassuolo is de tweede Italiaanse club die vandaag de samenwerking met haar trainer stopzet. Eerder vandaag werd bekend dat AC Milan Vincenzo Montella aan de deur zet. Hij wordt vervangen door Gennaro Gattuso.