Milan ontslaat Montella en stelt Gattuso aan als vervanger

Milan kwam dit jaar in handen van Chinese investeerders. Die betaalden meer dan 200 miljoen euro voor nieuwe spelers als Lucas Biglia, Leanardo Bonucci, Hakan Calhanoglu en André Silva. Maar voorlopig slaat de motor niet aan.

Milan verloor dit seizoen al even vaak als het won, zes keer. De enige keer dat de club na 14 speeldagen meer nederlagen telde, was in het seizoen 1941-1942. Milan heeft 20 punten, dat zijn er 18 minder dan leider Napoli.

Het geduld van de Chinese investeerders met trainer Montella is op. Hij werd maandagmorgen bedankt voor bewezen diensten. Club-icoon Gennaro Gattuso schuift door van de belofteploeg naar de A-ploeg. De 39-jarige Gattuso speelde in zijn carrière meer dan tien seizoenen voor AC Milan.