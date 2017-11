Atletico heeft interesse in Nainggolan: "Maar ik ben gelukkig in Rome"

AS Roma verloor dan wel met 2-0 op het veld van Atletico Madrid, maar Radja Nainggolan, voor de gelegenheid aanvoerder van de Romeinen, maakte indruk op Diego Simeone. Na de wedstrijd liet die optekenen dat Nainggolan "een buitengewone speler voor ons zou zijn".

Maar onze landgenoot reageert kordaat bij televisiezender Mediaset. "Ik ben gelukkig in Rome. Ik heb tweeënhalf jaar geleden een duidelijke keuze gemaakt en ik wil niet van team veranderen. Ik heb geen reden."

Nainggolan had het ook kort over zijn aanvoerdersband. "Dat was een eer. Vroeger was er Totti, nu zijn er andere belangrijke spelers als De Rossi en Florenzi. Maar los van die band probeer ik altijd alles te geven voor het team", klonk het.