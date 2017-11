Nainggolan: "Ik ben ook maar een normale mens"

Intussen loopt het in de competitie wel lekker voor Radja Nainggolan en zijn Roma, dat na 13 speeldagen in de top 4 staat en bovendien nog een match tegoed heeft. Wordt er in Rome al gefantaseerd over de titel?

"Daar zijn we nu echt niet mee bezig", zegt de middenvelder. "In het verleden hebben we al te vaak over de titel gesproken en dat is toen altijd tegengevallen. Nu bekijken we het wedstrijd per wedstrijd en dan zullen we wel zien waar we uitkomen."

De eerstvolgende opdracht voor Roma is woensdag in de Champions League, waar de Romeinen het opnemen tegen Atletico. "Dat is op dit moment het belangrijkste. We weten dat winst op de laatste speeldag tegen Qarabag volstaat om ons te kwalificeren, maar we willen ons zo snel mogelijk plaatsen en proberen eerste te eindigen in onze groep."