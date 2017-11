Promovendus Benevento breekt record van Manchester United uit 1931

Benevento verloor met 1-2 tegen Sassuolo. Daardoor staat de club na 13 speeldagen laatste met 0 punten in de serie A. Benevento breekt daarmee het dubieuze record van Manchester United, dat in het seizoen 1930-1931 zijn eerste twaalf wedstrijden verloor.

In oktober zorgde de promovendus al voor een primeur in het Italiaanse kampioenschap door na negen speeldagen puntenloos laatste te zijn. Dat negatieve record is intussen aangescherpt tot dertien verliespartijen.

Zondag leek Benevento nochtans op weg naar zijn eerste punt tegen Sassuolo. Bij een 1-1 stand werd Benevento in de extra tijd twee keer gered door de dwarsligger. Maar in de absolute slotminuut diende Peluso de Campaniërs een enorme kaakslag toe door de 1-2 tegen de touwen te koppen.



Benevento, een stadje van zo'n 60.000 inwoners, 90 kilometer ten noordoosten van Napels, promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in de geschiedenis naar de Serie A. Het is vooralsnog geen geslaagde passage. Het team scoorde in dertien matchen slechts zes doelpunten en incasseerde er 33.