Nainggolan: "Zo een domme Belgische commentaren dat ik lees"

Ik lees dingen die niet kunnen. Dat ik zogezegd geblesseerd was om niet te spelen bij de Rode Duivels. Waarom contacteren jullie de dokters niet om mijn controles te bekijken?

Zoals dat tegenwoordig gaat, leverde dat Nainggolan op de sociale media heel wat lovende woorden op, maar hier en daar sijpelde ook kritiek door aan het adres van de middenvelder.

Zo vroeg een aantal mensen zich hardop af hoe het kan dat Nainggolan vorige en deze week de interlands van België tegen Mexico en Japan miste door een blessure, maar nu wel de hoofdrol kon spelen met Roma.

Die commentaren zijn bij Nainggolan in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik lees dingen die niet kunnen. Dat ik zogezegd geblesseerd was om niet te spelen bij de Rode Duivels. Waarom contacteren jullie de dokters niet om mijn controles te bekijken? En dan kunnen jullie zelf het scheurtje zien dat ik had."

"Die Belgische commentaren zijn soms echt een drama. Ik heb deze week gerecupereerd. Ik heb niet getraind. Zo een domme commentaren dat ik lees. Een speler die er (zo lang, red) niet bij geweest is zou sowieso willen spelen om zich te bewijzen voor het WK. Wat is me dat allemaal", schrijft Nainggolan op Twitter.