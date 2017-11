Roma-coach: "Zelfs aan 80 procent is Nainggolan belangrijk"

Radja Nainggolan kreeg eindelijk nog eens een oproepingsbrief van Roberto Martinez, maar de Roma-middenvelder liep vorige week op training bij de Rode Duivels een liesblessure op.

Het is nog niet duidelijk of Nainggolan morgen zijn rentree kan maken in de derby. Wellicht valt die beslissing pas morgen.

"In tegenstelling tot heel wat andere spelers kan Radja zelfs aan 80 procent belangrijk zijn", vertelt Roma-trainer Eusebio Di Francesco.

"Ik zal daar rekening mee houden. Maar ik stel hem pas op als hij minstens 90 procent fit is. Ik hoop dat hij me de komende uren positieve signalen geeft, want ik wil hem graag laten spelen."