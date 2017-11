Fiasco in WK-barrages kost Italiaanse bondscoach de kop

Het ontslag van Gian Piero Ventura is geen grote verrassing. De positie van de 70-jarige bondscoach was onhoudbaar geworden nadat de Italianen er niet in geslaagd waren om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland.

In de barragematchen werd Italië uitgeschakeld door Zweden. Voor de Squadra Azzurra was het van 1958 geleden dat ze het WK moesten missen.

Meteen na het fiasco tegen Zweden had Ventura nog geweigerd om over zijn toekomst te speculeren, vandaag heeft de Italiaanse bond de knoop zelf doorgehakt: exit Ventura.

In de Italiaanse media wordt al volop gespeculeerd over een opvolger voor Ventura. Carlo Ancelotti, momenteel werkloos na zijn ontslag als coach van Bayern, is de naam die het vaakst geciteerd wordt, maar de vraag is maar of de ambitieuze Ancelotti nu al zin heeft om bondscoach te worden.