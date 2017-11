Milan-trainer: "Ik zit naar mijn eigen begrafenis te kijken"

Maar toch stemt de op zich niet slechte 0-0 van gisterenavond niet tot tevredenheid in Milaan.

De stemming is al een tijdje bedrukt, omdat Milan in de zomer voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers kocht en het in de competitie toch nog altijd voor geen meter loopt. Na 11 speeldagen staat Milan 8e in de Serie A, op 15 punten van leider Napoli.

In de Italiaanse pers wordt dan ook druk gespeculeerd over het ontslag van trainer Montella. "Het lijkt erop dat ik al een tijdje naar mijn eigen begrafenis zit te kijken", probeert Montella er de humor in te houden.

"Maar alle gekheid op een stokje: ik weet dat de clubleiding vertrouwen in mij heeft. We zullen dus wel zien hoe het mij zal vergaan. Ik weet één ding: de spelers kunnen beter. Het zijn jonge talenten met een mooie toekomst. Sommigen moeten zich nog aanpassen aan het Italiaanse voetbal."