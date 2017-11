Jubilaris Mertens krijgt shirt: "Ik heb me hier altijd thuis gevoeld"

Dries Mertens kreeg bij het begin van de opwarming vanavond een shirt met rugnummer 200. De Rode Duivel speelt vanavond tegen Man.City zijn 201e wedstrijd in de clubkleuren van Napoli.

"Ik wil jullie allemaal bedanken", sprak Mertens de fans toe. "Ik heb me hier altijd thuis gevoeld." In 200 matchen was Mertens goed voor liefst 80 doelpunten.