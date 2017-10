Al 13 Lazio-fans krijgen lang stadionverbod, onderzoek gaat voort

Het gedrag van een aantal Lazio-supporters afgelopen weekend in de rand van de wedstrijd tegen Cagliari leidde tot grote verontwaardiging. Er werden stickers van Anne Frank in een Roma-shirt in het Stadio Olimpico gehangen en antisemitische leuzen gezongen.

Dertien fans van Lazio hebben vandaag een stadionverbod gekregen van de politieprefectuur van Rome voor hun aandeel in die wantoestanden.

Twaalf mensen kregen een stadionverbod van vijf jaar, en een iemand is de toegang voor een periode van acht jaar ontzegd. De 46-jarige man kreeg eerder al drie keer een stadionverbod. Tegen zeven andere leden van de harde kern van Lazio loopt nog een onderzoek.