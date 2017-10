Joos over antisemitisme bij Lazio: "Er zijn nog weinig linkse clubs in Italië"

Supportersproblemen zijn in Italië diepgeworteld en beperken zich niet tot Lazio alleen. "Dat het in Italië erger is dan elders heeft te maken met de erbarmelijke staat van de stadions. Op een vuilnisbelt misdraag je jezelf sneller."

"Er ontbreekt ook een bepaalde cultuur. Alleen winnen telt. Dat kan mooi zijn op het veld, maar wat dat veroorzaakt in de tribunes is iets anders."

"De Italiaanse samenleving is ook heel dubbel. In de krant kan je er prachtige stukken lezen, die hier niet gepubliceerd zouden worden. Maar er is ook het heel ranzige Italië, dat wordt opgepikt door de jeugd."