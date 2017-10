"Buitengewone" Mertens: "De M van Mertens, de M van Maradona"

Het is niet de eerste keer dat Dries Mertens in één adem met Diego Maradona genoemd wordt, maar La Gazzetta dello Sport raakt het thema nog eens aan.

"Je hebt de M van Mertens en de M van Maradona. Elke verwijzing is blasfemisch, maar in dit geval is de vergelijking volledig normaal. Want gisteren heeft Mertens gekke dingen gedaan."

Coach Maurizio Sarri: "Wat mijn verdienste in dit verhaal is? Ik heb hem centraal laten spelen. Hij is een buitengewone speler."

"Iedereen dacht dat Mertens een flankspeler was die een match kon doen kantelen in het laatste halfuur. Maar het tegendeel is waar: hij is een centrale spits en is in die rol buitenaards."