FOTO: Lazio-spelers reageren op antisemitische fans met Anne Frank-shirts

Anne Frank is de laatste dagen het gespreksonderwerp in de Serie A. Lazio-fans beplakten het Stadio Olimpico met stickers van Anne Frank, die gehuld was in een Roma-shirt. En in graffiti schreven ze "Roma-fans zijn joden".

Een wansmakelijke actie die niet door de beugel kan. Als tegenprestatie denkt Lazio-voorzitter Lotito erover na om jaarlijks 200 jonge Lazio-fans te sturen naar Auschwitz, om er de concentratiekampen te bezoeken.

Ook de Italiaanse voetbalbond brengt een ketting van reacties op gang. Vanavond was er voor de aftrap van alle matchen in de Serie A een minuut stilte. En komend weekend wordt een fragment van het dagboek van Anne Frank voorgelezen voor de matchen.