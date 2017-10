Meer dan 20 jaar aan de top: het verhaal van Gianluigi Buffon

Dat Gianluigi Buffon volgend jaar in Rusland zal afzwaaien, mag eigenlijk geen verrassing zijn. De Italiaan debuteerde bij de Azzurri op 29 oktober 1997 op 19-jarige leeftijd in Moskou.

Italië moest zich toen via de barrages proberen te plaatsen voor het WK in Frankrijk. De piepjonge Buffon moest na een halfuurtje de geblesseerde Gianluca Pagliuca vervangen.

Buffon maakte meteen indruk, maar kon de nul niet houden. Al was de eerste speler die hem in een interland kon vloeren zowaar een landgenoot: na een owngoal van Fabio Cannavaro eindigde de match op 1-1.

Buffon mocht uiteindelijk mee naar het WK in Frankrijk, maar daar zou hij geen minuut spelen. 20 jaar later moet het WK in Rusland dus zijn laatste hoogtepunt worden. En dan is de cirkel rond.