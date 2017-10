Gianluigi Buffon (39) kondigt zijn afscheid aan

Maandag werd Gianluigi Buffon op het FIFA-gala nog uitgeroepen tot beste doelman van de wereld. Een bekroning van een rijk gevulde carrière.

Die carrière begon midden jaren 90 bij Parma. In 2001 stapte hij over naar Juventus. Buffon won er 8 (of 10) keer het Italiaans kampioenschap, 3 keer de Coppa Italia en 5 keer de Supercoppa. In de Champions League wou het niet lukken. In 2003, 2015 en 2017 verloor Buffon de finale met Juve.

Op het WK lukte het wel. In 2006 mocht Buffon de Wereldbeker kussen na de roemruchte finale tussen Italië en Frankrijk (1-1 en 5-3 na strafschoppen).