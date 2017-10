Juve-preses: "FIFA pleit ons vrij in transferdossier Pogba"

Paul Pogba verhuisde in de zomer van 2016 voor een recordbedrag van Juventus naar Manchester United. De wereldvoetbalbond FIFA onderzocht niet veel later de rol van manager Mino Raiola, die in de deal alle partijen vertegenwoordigd zou hebben. Dat zou wijzen op belangenvermenging.

Manchester United kreeg in juni al te horen dat het vrijgepleit werd, tegen Juventus werd er wel een tuchtprocedure geopend. Maar ook dat dossier is nu geklasseerd.

"Juventus is volledig buiten vervolging gesteld", vertelde voorzitter Andrea Agnelli aan de aandeelhouders van de Italiaanse club.