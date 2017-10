Filip Joos: "Zonder Chiellini en Barzagli staat Bonucci in zijn blootje"

Zuiver defensief was Bonucci de minste van de "BBC". Hij beschikte vooral over de relance, over de lange bal.

"De Italianen noemden hem wel eens Beckenbauer. Schromelijk overdreven, maar hij kreeg wel die naam. Dat was in een perfect geolied geheel, in een ploeg die zelfmoord moest plegen om geen kampioen te worden."

"Bij Milan is hij gepresenteerd als de grote transfer. En verdedigen wordt moeilijker en moeilijker in het moderne voetbal. Ook in Italië denken ploegen veel aanvallender dan vroeger. Begin er maar aan tegen die flitsende mannen van Napoli."

"Zonder Chiellini en Barzagli staat hij in zijn blootje bij Milan, zonder dat stevige en fysieke voetbal van Juventus. Bij Milan gaat het er allemaal lichtvoetiger aan toe. Daar staat Biglia voor de verdediging. Dat is ook niet de grote mannetjesputter."

"Tegen Genoa kreeg Bonucci vorig weekend rood voor een elleboog. Met z'n tienen begon Milan plots te draaien. Het is 0-0 gebleven, maar Milan verdiende wel te winnen. Dat is extra pijnlijk voor Bonucci."