Passage uit dagboek Anne Frank wordt voorgelezen bij Italiaanse matchen

Supporters van Lazio Roma brachten afgelopen weekend antisemitische stickers met de beeltenis van Anne Frank mee naar het Stadio Olimpico. Op de afbeelding draagt Anne Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp stierf, het shirt van grote rivaal en stadsgenoot AS Roma.

In Italië wordt niet gelachen met de actie van de Lazio-fans, die al een zeer kwalijke reputatie hebben. De Italiaanse voetbalbond wil een krachtig signaal geven en vraagt voor aanvang van alle voetbalwedstrijden van komend weekend een minuut stilte.

Er zal bovendien ook een passage uit het dagboek van Anne Frank worden voorgelezen. Het gaat om dit fragment: "I see the world being slowly transformed into a wilderness, I hear the approaching thunder that, one day, will destroy us too, I feel the suffering of millions. And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better, that this cruelty too shall end, that peace and tranquility will return once more."