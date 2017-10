Italiaanse politie opent onderzoek naar Lazio-fans na antisemitische stickers

Dit is geen voetbal, dit is geen sport. Houd de antisemieten uit het stadion.

Na afloop van de wedstrijd tegen Cagliari werden in dat deel van het stadion stickers gevonden van Anne Frank in een truitje van AS Roma. In graffiti werden ook leuzen als "Roma-fans zijn Joden" gespoten.

De voorzitter van de Joodse gemeenschap van Rome reageerde verontwaardigd. "Dit is geen voetbal, dit is geen sport. Houd de antisemieten uit het stadion", schreef Ruth Dureghello op Twitter.

Ook Luca Lotti, de Italiaanse minister van Sport, is niet te spreken over het incident. "Zulke zaken moeten sterk afgekeurd worden, niet met "maar" of "als". Ik ben er zeker van dat de schuldigen snel geïdentificeerd en bestraft zullen worden."

De Italiaanse politie en voetbalautoriteiten hebben alvast een onderzoek geopend. Ook in het Europese parlement kwam het onderwerp ter sprake. "De foto van Anne Frank gebruiken om anderen te beledigen, is een heel ernstig zaak", reageerde voorzitter Antonio Tajani, zelf een Italiaan. Hij voegde er nog aan toe dat antisemitisme geen plaats heeft in Europa.