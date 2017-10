Genoa beloont Izzo na matchfixing met contractverlenging

Armando Izzo speelde voor zijn transfer naar Genoa voor de tweedeklasser Avellino. Daar zou hij op vraag van de Italiaanse maffia, de Camorra, twee competitieduels hebben gemanipuleerd. Dat bedrog kwam in 2016 aan het licht.

In april van dit jaar werd de Italiaan daarvoor veroordeeld tot 18 maanden schorsing en 50.000 euro boete. In beroep werd de straf van Izzo teruggebracht tot zes maanden schorsing en 30.000 euro. Daardoor kan hij zondag in principe zijn comeback vieren in de Italiaanse competitie.

Genoa lijkt alleszins wel te geloven in het voetbaltalent van Izzo. De club gaf hem ondanks het schandaal een contract tot 2022. "Ik ben vereerd te kunnen aankondigen dat ik deel blijf uitmaken van de familie van Genoa", reageerde hij.