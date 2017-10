Praet: "Sampdoria is een familie, bij Anderlecht was er meer afstand"

Dennis Praet verhuisde in de zomer van 2016 naar de Serie A. Dit seizoen is hij uitgegroeid tot een sterkhouder bij de Italiaanse club. "Vorig seizoen was een leerjaar", zegt Praet.

"Ik moest nog wat wennen aan de Italiaanse speelstijl. Nu speel ik beter. Ik wil wel nog een beetje meer assists en doelpunten maken, zodat ik wat belangrijk word voor de ploeg."

"Sampdoria is een warme club. De voorzitter staat heel dicht bij de spelers. Bij Anderlecht was er een grote afstand tussen het bestuur en de spelers. Sampdoria is een familie en daar hou ik enorm van. Het is de perfecte club voor mij."