Totti laat trainerscursus dan toch aan zich voorbijgaan: "Tijdgebrek"

Twee weken geleden kwam er een trotse aankondiging van de Italiaanse voetbalbond dat Totti, die vorig seizoen een punt zette achter 25 seizoenen Roma, zijn eerste trainerspassen zou zetten.

Daar ziet Totti nu toch van af. "Francesco Totti heeft al bewezen dat hij een groot kampioen is, op en naast het veld. Omdat hij niet regelmatig de lessen zou kunnen bijwonen en uit respect voor zijn collega's en de inrichters van de opleiding heeft hij besloten om de kans om trainer te worden te laten schieten", geeft de Vereniging van Italiaanse Coaches (AIAC) mee.

"We hopen dat dit tijdelijk is en dat we hem in de toekomst nog zullen terugzien."

Totti staat zijn plaats in de cursus af aan Simone Perrotta, die net als Totti in 2006 in Duitsland wereldkampioen werd. Totti werkt nog dagelijks op Roma, maar een officiële functie heeft hij er nog niet.