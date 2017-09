Een zorg minder voor Rode Duivels: Pjanic is paar weken buiten strijd

Donderdag onderging Pjanic een medisch onderzoek bij Juventus. Daaruit is gebleken dat de middenvelder een blessure heeft opgelopen aan de quadriceps van zijn rechterbeen.

Volgens Juventus is er spraken van een scheur van de "tweede graad". Concreet betekent dat dat de spier niet afgescheurd is, maar dat er wel meer aan de hand is dan een verrekking.

Een rustperiode van minstens drie weken lijkt noodzakelijk in zo een geval. België speelt op 7 oktober in en tegen Bosnië.