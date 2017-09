Het seizoen van Inter-Belg Zinho Vanheusden zit er al op

Vanheusden is woensdag kort voor de rust van de wedstrijd met een draagbaar van het veld geholpen. Hij hield zijn handen kermend van de pijn voor zijn gezicht.

Vandaag is onze landgenoot langsgegaan bij specialist Koen Lagae in Antwerpen. Die stelde vast wat Vanheusden en zijn entourage al vreesden: de kruisband van zijn linkerknie is gescheurd. Dat betekent einde seizoen.

Vanheusden, die dit seizoen in de competitie al elke keer tot de wedstrijdselectie behoorde, zal niet in Italië, maar in België herstellen bij de gerenommeerde revalidatiespecialist Lieven Maesschalk.