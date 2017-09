Zinho Vanheusden met draagbaar van het veld tijdens Youth League-partij

Vanheusden moest kort voor de rust geblesseerd de strijd staken. Met z'n handen voor z'n gezicht werd hij op een draagbaar afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is die de verdediger opgelopen heeft.



Vanheusden werd opgeleid bij Standard en trok in 2015 naar Inter. Dit seizoen werd hij tijdens de eerste zes competitiewedstrijden van het eerste elftal telkens geselecteerd door coach Luciano Spalletti. Hij speelde nog niet, maar wordt samen met Andrea Ranocchia gezien als de eerste oplossing bij het uitvallen van het vaste centrale verdedigingsduo Milan Skriniar-Joao Miranda.