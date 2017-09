Dries Mertens: "Goal tegen Feyenoord is er een voor Milik"

Napoli was een klasse te sterk voor Feyenoord. "Dit zijn drie belangrijke punten", zegt Mertens. "Zeker na onze nederlaag tegen Sjachtjor Donjetsk op de eerste speeldag. Want we willen doorgaan in de Champions League."

"Het was niet makkelijk, want Feyenoord is een goeie ploeg. Maar we hebben ons spel opgelegd en verdienen deze zege. We moeten deze prestatie doortrekken in Europa en in Italië."

Mertens droeg zijn goal op aan Arkadiusz Milik. Zijn Poolse ploegmaat liep net als vorig seizoen een zware knieblessure op en bekeek de match vanaf zijn ziekenhuisbed.

"Deze overwinning is voor hem. Hij maakt opnieuw een moeilijke periode mee, het is ongelofelijk hoeveel pech iemand kan hebben. Ik draag dan ook mijn goal op aan Arek."