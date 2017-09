Weer zware knieblessure voor Milik? "Concurrent" van Mertens mogelijk onder het mes

Milik miste een groot deel van vorig seizoen door een kruisbandletsel. Milik miste een groot deel van vorig seizoen door een kruisbandletsel.

Napoli-aanvaller Arek Milik viel gisteren twintig minuten voor tijd in tegen SPAL, maar moest enkele minuten later al opnieuw gaan zitten. De spits blesseerde zich aan de knie die hem ook vorig jaar al maanden aan de kant hield. "Een operatie is niet uitgesloten."